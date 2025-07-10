Контакты на грани краха: почему Украина не может достучаться до США?

Почему Украина не может договориться с Пентагоном: внутренние причины

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Киев пытается выйти на контакт с Вашингтоном, но безуспешно. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

С 1 июля Украина безуспешно добивается разговора министра обороны Рустема Умерова с его американским коллегой Питом Хегсетом. Именно в этот день без предупреждения приостановили поставки ПВО и высокоточного оружия, уже готового к отправке.

В Пентагоне пока не дали согласия на беседу. Причины молчания не уточняются.

На фоне этого в СМИ вспоминают слова украинского депутата Александра Дубинского. Он ранее заявил, что США уже внутренне приняли поражение Украины. По его словам, риторика Штатов резко изменилась.

Контакт с Пентагоном для Киева сейчас критически важен — не только для поставок, но и для понимания дальнейшей стратегии.

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