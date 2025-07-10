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Депутаты встревожены: цена на куриное яйцо упала до 30 рублей — что за этим скрыто?

Цена яиц ниже себестоимости: депутаты требуют объяснений — как это возможно?
1:14
Правда ТВ

Депутаты Госдумы встревожены: цена на куриное яйцо упала до 30 рублей при себестоимости в 60. Об этом сообщает Forbes. Замглавы комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина направила запрос в Росптицесоюз. Она просит разъяснить, как и почему это происходит.

В Росптицесоюзе подтвердили: начали разбираться, проводят опрос производителей. Сами птицефабрики жалуются: работают в убыток, несушки уходят под нож. А в итоге к Новому году возможен новый скачок цен.

Член совета директоров "Авангарда" Алексей Бурмистров объясняет: покупатели диктуют цену, а товар — скоропортящийся. Его приходится сбывать любой ценой. Фабрики уже начали забой птицы, но это дало лишь временный эффект.

Проблему обсуждали на совещании с Минсельхозом, Минпромторгом и ФАС. Причин много — от переизбытка производства до падения спроса от переработчиков. На рынке — ценовой хаос.

Сейчас яйца в магазинах можно найти по 26 рублей за десяток. Но за этой "выгодой" может стоять будущий дефицит.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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