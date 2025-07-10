Обман в каждом звонке: 5 признаков, что вы разговариваете с мошенником

МФЦ и звонки от полиции: что делать, чтобы не стать жертвой аферистов?

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Телефонный звонок от "полицейского" — почти всегда обман. Об этом 10 июля напомнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она заявила: настоящий сотрудник полиции может позвонить только с одной целью — пригласить в отделение. Всё остальное — признаки мошенничества.

По словам Волк, злоумышленники специально пугают, чтобы человек растерялся. Поэтому главное — не вести разговор, а сразу класть трубку.

Афера развивается. В начале июля МВД сообщило, что преступники теперь выдают себя за сотрудников военкоматов. Звонят якобы для оформления приписного или проверки данных. Но на деле — пытаются выманить коды для "Госуслуг".

Эксперты советуют не терять бдительности и всегда проверять, кто звонит. А главное — помнить: полиция не угрожает и не требует личные данные по телефону.

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