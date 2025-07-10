Обман в каждом звонке: 5 признаков, что вы разговариваете с мошенником

Телефонный звонок от "полицейского" — почти всегда обман. Об этом 10 июля напомнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она заявила: настоящий сотрудник полиции может позвонить только с одной целью — пригласить в отделение. Всё остальное — признаки мошенничества.
По словам Волк, злоумышленники специально пугают, чтобы человек растерялся. Поэтому главное — не вести разговор, а сразу класть трубку.
Афера развивается. В начале июля МВД сообщило, что преступники теперь выдают себя за сотрудников военкоматов. Звонят якобы для оформления приписного или проверки данных. Но на деле — пытаются выманить коды для "Госуслуг".
Эксперты советуют не терять бдительности и всегда проверять, кто звонит. А главное — помнить: полиция не угрожает и не требует личные данные по телефону.
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