Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дипломатия в украинском вопросе больше не работает. Об этом он сказал 9 июля, выступая в Бундестаге.
По словам политика, дипломатические методы в ситуации на Украине "исчерпаны". Он добавил, что разрешать конфликт придётся другими способами. Какими — не уточнил. Но, вероятно, речь идёт о военном пути.
Хотя Мерц считается сторонником Украины, ранее он уже высказывался сдержанно. Например, уклончиво говорил о её вступлении в НАТО. Отмечал, что это "вопрос решённый", но не для настоящего момента.
В России заявление канцлера восприняли как отказ от мирного сценария.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.