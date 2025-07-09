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Дипломатия под угрозой: что значит заявление канцлера Германии о конфликте в Украине?

Канцлер Германии о дипломатии: пора действовать другим способом в украинском кризисе
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Правда ТВ

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дипломатия в украинском вопросе больше не работает. Об этом он сказал 9 июля, выступая в Бундестаге.

По словам политика, дипломатические методы в ситуации на Украине "исчерпаны". Он добавил, что разрешать конфликт придётся другими способами. Какими — не уточнил. Но, вероятно, речь идёт о военном пути.

Хотя Мерц считается сторонником Украины, ранее он уже высказывался сдержанно. Например, уклончиво говорил о её вступлении в НАТО. Отмечал, что это "вопрос решённый", но не для настоящего момента.

В России заявление канцлера восприняли как отказ от мирного сценария.

 

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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