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МИД России ставит под сомнение действия Украины: кто стоит за лишением митрополита Онуфрия гражданства?

Украина отменяет гражданство митрополита Онуфрия: последствия для религиозных свобод
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Правда ТВ

МИД России резко осудил решение Киева лишить гражданства митрополита Украинской православной церкви Онуфрия. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что действия украинских властей — это грубое попрание религиозных свобод. А международные структуры при этом, как сказано, молчат.

2 июля Владимир Зеленский подписал указ о лишении митрополита гражданства.

Ранее в стране был принят закон, который позволяет запретить все религиозные организации, имеющие связь с Русской православной церковью. Несмотря на то что УПЦ заявила о разрыве с РПЦ, гонения продолжаются.

МИД считает, что такие действия угрожают православным прихожанам и нарушают базовые принципы прав человека.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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