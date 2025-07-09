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Экспорт овощей из Азербайджана на грани: что скрывают действия Россельхознадзора?

Поставки фруктов и овощей из Азербайджана в Россию рискуют остановиться: детали от главы ассоциации
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Правда ТВ

Азербайджанские поставщики овощей и фруктов обеспокоены действиями Россельхознадзора. Об этом сообщает портал Minval.

Глава Ассоциации производителей и экспортёров Башир Гулиев заявил, что с начала июня Россельхознадзор начал предъявлять всё больше претензий к азербайджанским томатам. В том числе по содержанию якобы подкарантинных вредителей.

Кроме того, проверки касаются упаковки, маркировки и других технических деталей. Экспорт пока продолжается, но Гулиев не исключает, что поставки могут быть приостановлены.

По его мнению, создаётся впечатление, что ограничения вводятся искусственно. Он предупредил: это может серьёзно повлиять на двустороннюю торговлю.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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