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Китай ставит на место Европу: что стоит за отказом пойти на уступки в отношениях с Россией?

Неожиданный ответ Китая на требования Европы: без уступок и компромиссов
Правда ТВ

Китай ответил на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая потребовала сократить поддержку России. Пекин отказался идти на уступки.

Как заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, нормальное сотрудничество Китая и России не должно подвергаться вмешательству третьих сторон. Также она подчеркнула: партнёрство Москвы и Пекина не направлено против других стран.

Такое заявление Мао сделала после того, как фон дер Ляйен обвинила Китай в содействии российской военной экономике. По её словам, Пекин фактически помогает России в условиях конфликта на Украине.

В МИД КНР такие оценки отвергли. Пекин дал понять: внешнее давление на отношения с Москвой недопустимо.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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