Редкий комментарий Пугачёвой под постом дочери — что скрывается за этими словами?

Алла Пугачёва сделала редкий комментарий под постом дочери и внучки

0:52 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Алла Пугачёва сделала редкий публичный жест, оставив комментарий под новым постом дочери и внучки.

Кристина Орбакайте опубликовала милое видео, где вместе с дочерью Клавдией обсуждает продолжение летнего путешествия.

"Летние каникулы в самом разгаре! Мы летим дальше, надеюсь, будет интересно", — подписала ролик Орбакайте.

На кадрах она спрашивает Клавдию: "И куда же мы дальше поедем?", на что девочка заливается смехом.

Пугачёва, известная сдержанностью в соцсетях, не удержалась от тёплых слов. Она написала под постом: "Красотки мои любимые!".

Семья Орбакайте — Кристина, её муж Михаил Земцов и дочь Клавдия — покинули Россию и живут в США. Сейчас они используют летние каникулы для путешествий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.