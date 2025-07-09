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Редкий комментарий Пугачёвой под постом дочери — что скрывается за этими словами?

Алла Пугачёва сделала редкий комментарий под постом дочери и внучки
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Правда ТВ

Алла Пугачёва сделала редкий публичный жест, оставив комментарий под новым постом дочери и внучки.

Кристина Орбакайте опубликовала милое видео, где вместе с дочерью Клавдией обсуждает продолжение летнего путешествия.

"Летние каникулы в самом разгаре! Мы летим дальше, надеюсь, будет интересно", — подписала ролик Орбакайте.

На кадрах она спрашивает Клавдию: "И куда же мы дальше поедем?", на что девочка заливается смехом.

Пугачёва, известная сдержанностью в соцсетях, не удержалась от тёплых слов. Она написала под постом: "Красотки мои любимые!".

Семья Орбакайте — Кристина, её муж Михаил Земцов и дочь Клавдия — покинули Россию и живут в США. Сейчас они используют летние каникулы для путешествий. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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