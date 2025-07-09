Обиделся, что не позвали: уехавший в США Пресняков пожаловался на реалити-шоу с детьми звёзд

Не позвали на тусовку: Никита Пресняков из США отреагировал на реалити с детьми звёзд

1:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Никита Пресняков, сын Кристины Орбакайте, публично отреагировал на анонс нового реалити-шоу "Выживалити. Наследники" от телеканала "Пятница!".

Проживающий в США 34-летний артист оставил ироничный комментарий под постом о проекте.

"Эх, не позвали на тусовку", — написал Пресняков, назвав шоу именно так.

В проекте участвуют дети российских знаменитостей: Антоний Толмацкий (сын Децла), Эммануэль Турецкая (дочь Михаила Турецкого), Лидия Ионова (дочь Глюкозы) и другие. По заявлению канала, участники будут "выживать на диком острове без еды и связи".

Пресняков, известный по фильму "Ёлки", третий год живёт в США. Артист страдает от неизлечимого заболевания — полипов желчного пузыря, что требует строгой диеты. Ранее он сообщал, что болезнь не поддается лечению.

В июле 2024 года Никита с женой Алёной Красновой ненадолго приезжал в Россию для празднования годовщины свадьбы в Ростове-на-Дону, после чего вернулся в Америку.

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