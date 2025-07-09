С ума схожу, конечно: сестры Жанны Фриске вышла на связь после экстренной операции

Наталья Фриске сообщила подписчикам Telegram о значительном улучшении самочувствия после экстренной операции.
По словам блогерши, врачи отмечают положительную динамику и рассматривают возможность выписки в ближайшие два дня.
"Чувствую себя хорошо. Анализы хорошие, рана стала гораздо чище. Очень-очень хочется домой, я уже с ума схожу в четырёх стенах", — поделилась сестра Жанны Фриске.
Окончательное решение медиков пока не принято.
Напомним, 5 июля Наталье экстренно провели операцию из-за абсцесса — загноившихся лимфоузлов. Врачи предупредили, что промедление могло привести к тяжёлым последствиям.
Сама Фриске связывает осложнение с недавно перенесённой ангиной, призвав подписчиков серьёзнее относиться к лечению.
Блогер также описала болезненную процедуру перевязки: "Сняли дренаж, промыли открытую рану и поставили его обратно. Расплакалась от боли".
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