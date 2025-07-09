Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

С ума схожу, конечно: сестры Жанны Фриске вышла на связь после экстренной операции

Наталья Фриске после операции: что известно о её состоянии
1:03
Правда ТВ

Наталья Фриске сообщила подписчикам Telegram о значительном улучшении самочувствия после экстренной операции.

По словам блогерши, врачи отмечают положительную динамику и рассматривают возможность выписки в ближайшие два дня.

"Чувствую себя хорошо. Анализы хорошие, рана стала гораздо чище. Очень-очень хочется домой, я уже с ума схожу в четырёх стенах", — поделилась сестра Жанны Фриске.

Окончательное решение медиков пока не принято.

Напомним, 5 июля Наталье экстренно провели операцию из-за абсцесса — загноившихся лимфоузлов. Врачи предупредили, что промедление могло привести к тяжёлым последствиям.

Сама Фриске связывает осложнение с недавно перенесённой ангиной, призвав подписчиков серьёзнее относиться к лечению.

Блогер также описала болезненную процедуру перевязки: "Сняли дренаж, промыли открытую рану и поставили его обратно. Расплакалась от боли". 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.