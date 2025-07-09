Цены на новые автомобили в России упали: что скрывают автодилеры?

Цены на новые машины упали на 7%: причины и последствия

1:09 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России зафиксировано первое за десять лет падение цен на новые автомобили. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на Ассоциацию автодилеров.

Средняя цена новых машин упала на 7 процентов — до 3 миллионов 120 тысяч рублей. Год назад она составляла 3,35 миллиона.

Снижение происходит на фоне падения продаж. За первое полугодие рынок просел почти на треть. В денежном выражении — минус 31 процент, в количественном — минус 27.

По словам главы РОАД Алексея Подщеколдина, автосалоны распродают запасы со складов. Цены снижают через скидки и спецпредложения. Но даже это не помогает.

В июне продажи обвалились ещё сильнее — на 28 процентов. Импорт машин тоже рухнул — в 2,7 раза.

Из 4000 автодилеров в стране уже закрылись около 200. Ещё треть — на грани. Эксперты говорят: нынешняя структура рынка не позволяет никому зарабатывать.

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