728 беспилотников обрушились на Украину: что стоит за рекордной атакой?

На Украине зафиксирована рекордная воздушная атака. Об этом сообщили в Воздушных силах страны.
По данным украинского ведомства, по объектам на территории республики было выпущено 728 беспилотников, в том числе "Герань". Кроме того, применены семь крылатых ракет "Искандер-К" и шесть аэробалистических "Кинжалов".
Основной удар пришёлся на город Луцк в Волынской области. Также атаки затронули аэродромы в других регионах.
О ночной комбинированной операции ранее сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, целями стали объекты ВСУ в разных областях.
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