728 беспилотников обрушились на Украину: что стоит за рекордной атакой?

Украинская ночь: 728 дронов и ракет "Искандер" атакуют военные объекты

0:43 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

На Украине зафиксирована рекордная воздушная атака. Об этом сообщили в Воздушных силах страны.

По данным украинского ведомства, по объектам на территории республики было выпущено 728 беспилотников, в том числе "Герань". Кроме того, применены семь крылатых ракет "Искандер-К" и шесть аэробалистических "Кинжалов".

Основной удар пришёлся на город Луцк в Волынской области. Также атаки затронули аэродромы в других регионах.

О ночной комбинированной операции ранее сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, целями стали объекты ВСУ в разных областях.

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