Инсайдеры раскрыли правду: Фёдор Бондарчук делает шаги к примирению с женой

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева решили сохранить брак. Об этом сообщили источники, близкие к паре.
Напомним, весной 2025 года актриса и режиссёр шокировали поклонников совместным постом о расставании. Они заявили об отсутствии претензий, но не раскрыли причин разрыва.
Поворотом стало недавнее исчезновение этого поста из блога Андреевой. Это породило слухи о возможном примирении.
Инсайдеры kp.ru подтвердили догадки: пара действительно передумала разводиться.
"Фёдор пытается вернуть жену", — пояснил один из источников.
Подруга семьи добавила, что Бондарчук и Андреева уже практически помирились, поэтому официальные заявления о разводе так и не были поданы.
"Они тихо сойдутся, без пиара. Им всегда было неловко обсуждать личное в прессе", — отметила подруга.
Она также опровергла сплетни о новых романах Бондарчука, подчеркнув его сосредоточенность на семье: "Он на пути воссоединения с любимой женой".
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