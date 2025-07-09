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Инсайдеры раскрыли правду: Фёдор Бондарчук делает шаги к примирению с женой

Вернулись к любви: Бондарчук и Андреева решили не разводиться
1:08
Правда ТВ

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева решили сохранить брак. Об этом сообщили источники, близкие к паре.

Напомним, весной 2025 года актриса и режиссёр шокировали поклонников совместным постом о расставании. Они заявили об отсутствии претензий, но не раскрыли причин разрыва.

Поворотом стало недавнее исчезновение этого поста из блога Андреевой. Это породило слухи о возможном примирении.

Инсайдеры kp.ru подтвердили догадки: пара действительно передумала разводиться.

"Фёдор пытается вернуть жену", — пояснил один из источников.

Подруга семьи добавила, что Бондарчук и Андреева уже практически помирились, поэтому официальные заявления о разводе так и не были поданы.

"Они тихо сойдутся, без пиара. Им всегда было неловко обсуждать личное в прессе", — отметила подруга.

Она также опровергла сплетни о новых романах Бондарчука, подчеркнув его сосредоточенность на семье: "Он на пути воссоединения с любимой женой". 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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