Извинения от Басарии: как его слова о российских туристах обернулись скандалом

Извинения после громкой фразы: туристов в Абзахии признали нужными

0:52 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Абхазии разгорается очередной скандал из-за высказываний о российских туристах. На этот раз извиняться пришлось директору частного Фонда кино Александру Басарии.

В опубликованном видео он раскаивается за слова о том, что туристы из России якобы являются "угрозой нацбезопасности". По его словам, именно такие заявления и представляют настоящую угрозу.

Басария подчеркнул, что не хотел никого обидеть и сожалеет о сказанном. Также он уточнил, что возглавляемый им фонд не связан с государственными структурами.

Напомним, в конце июня другую волну возмущения вызвала сотрудница Министерства туризма Абхазии Кристина Лакербая. Она заявила, что республике не нужны "нищие туристы" из России, так как от них нет нужной прибыли.

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