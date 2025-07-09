Под Константиновкой в Донецкой Народной Республике может образоваться «огневой мешок», в который попадут до восьми тысяч украинских военных. Об этом пишет telegram-канал Mash со ссылкой на российских бойцов.
В «кармане» длиной 16 километров, по данным источника, находятся три механизированные национальные бригады, включая батальон «Скала» и подразделения иностранных наёмников.
С северной стороны работает 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. Десантники проводят зачистку района Часова Яра. С юга войска продолжают наступление и выдавливают украинские силы в сторону Константиновки.
Ожесточённые бои идут в районе населённого пункта Романовка. Там фиксируются самые активные столкновения.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.