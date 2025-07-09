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Под Константиновкой назревает огневой мешок: до 8000 украинских военных под угрозой

Огневой мешок под Константиновкой: как это повлияет на СВО?
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Правда ТВ

Под Константиновкой в Донецкой Народной Республике может образоваться «огневой мешок», в который попадут до восьми тысяч украинских военных. Об этом пишет telegram-канал Mash со ссылкой на российских бойцов.

В «кармане» длиной 16 километров, по данным источника, находятся три механизированные национальные бригады, включая батальон «Скала» и подразделения иностранных наёмников.

С северной стороны работает 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. Десантники проводят зачистку района Часова Яра. С юга войска продолжают наступление и выдавливают украинские силы в сторону Константиновки.

Ожесточённые бои идут в районе населённого пункта Романовка. Там фиксируются самые активные столкновения.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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