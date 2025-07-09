Вассерман раскрыл причину молчания Ротару: что скрывает народная артистка?

Ротару и её семейные связи: депутат считает молчание певицы стратегическим шагом

София Ротару с начала СВО принципиально не делает публичных заявлений, сохраняя нейтралитет. Эту позицию народной артистки прокомментировал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Он назвал молчание 77-летней Ротару проявлением дальновидности. Вассерман уверен, певица понимает временность "украинства" и действует умнее своей бывшей конкурентки Аллы Пугачёвой.

"София достаточно дальновидна, она всё понимает. Рано или поздно украинство кончится", — заявил политолог mk.ru.

Вассерман также связал позицию звезды с заботой о многочисленной родне. Семья Ротару проживает на Украине, в России и за рубежом. Любое её слово, по мнению депутата, могло бы стать "бомбой" для близких.

Поэтому Ротару сознательно ушла в тень, минимизировав публичность, чтобы никого не подставить. Это и есть её стратегия в нынешней ситуации, заключил Вассерман.

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