Турецкие каникулы Овечкина: как хоккеист тратит 8 миллионов на отдых в элитной вилле

Максимально комфортный отпуск: как Овечкин наслаждается роскошью в Турции

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Александр Овечкин отдыхает в Турции с размахом. Как сообщает SHOT, хоккеист снял виллу в элитном отеле Maxx Royal Kemer Resort. Стоимость — от 340 тысяч рублей за ночь. Всего отпуск обошёлся более чем в 8 миллионов.

У Овечкина — своя вилла с бассейном, сауной и выходом на пляж. Несмотря на приватность, он общается с отдыхающими, играет в волейбол и делает фото с фанатами.

В том же отеле он встречался с Ксюшей Бородиной, рэпером T-Killah, а также с Романом Павлюченко, Алексеем Морозовым и другими звёздами спорта. Среди них — Тимофей Мозгов, Егор Яковлев, Николай Прохоркин и Сергей Плотников.

Напомним, в США Овечкину запретили давать интервью российским СМИ из-за съёмок фильма о его рекорде в НХЛ.

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