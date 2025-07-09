Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Турецкие каникулы Овечкина: как хоккеист тратит 8 миллионов на отдых в элитной вилле

Максимально комфортный отпуск: как Овечкин наслаждается роскошью в Турции
0:54
Правда ТВ

Александр Овечкин отдыхает в Турции с размахом. Как сообщает SHOT, хоккеист снял виллу в элитном отеле Maxx Royal Kemer Resort. Стоимость — от 340 тысяч рублей за ночь. Всего отпуск обошёлся более чем в 8 миллионов.

У Овечкина — своя вилла с бассейном, сауной и выходом на пляж. Несмотря на приватность, он общается с отдыхающими, играет в волейбол и делает фото с фанатами.

В том же отеле он встречался с Ксюшей Бородиной, рэпером T-Killah, а также с Романом Павлюченко, Алексеем Морозовым и другими звёздами спорта. Среди них — Тимофей Мозгов, Егор Яковлев, Николай Прохоркин и Сергей Плотников.

Напомним, в США Овечкину запретили давать интервью российским СМИ из-за съёмок фильма о его рекорде в НХЛ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.