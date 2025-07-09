Актёрский скандал: почему партнёр Алёны Бабенко отказался от поцелуя на съёмках

Актриса Алёна Бабенко поделилась случаем, когда партнёр категорически отказался целоваться с ней на съёмках, хотя это требовалось сценарием.
По сюжету, её героиня, старшая по возрасту, навещала мужчину в тюрьме. В нужный момент актёр заявил: "Не целуйте меня по-настоящему, жена будет ревновать".
Бабенко парировала, но расценила такой поступок как непрофессиональный. Имя коллеги она не назвала.
Это не единственный подобный инцидент в практике актрисы. В интервью "Каравану историй" она вспомнила другой проект, где целую сцену пришлось вырезать.
Партнёр, узнав о съёмке, устроил истерику, отказавшись играть любовную линию. Бабенко не скрывает обиды, назвав поведение коллеги ударом.
"Это непрофессионально и характеризует его как мужчину не лучшим образом. Мой организм воспринял это как пощёчину", — подчеркнула актриса.
Она уверена, что в таких моментах артисты должны поддерживать друг друга.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.