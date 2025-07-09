Актёрский скандал: почему партнёр Алёны Бабенко отказался от поцелуя на съёмках

Не целуйте меня по-настоящему: Бабенко столкнулась с отказом партнёра из-за ревности жены

1:05 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Актриса Алёна Бабенко поделилась случаем, когда партнёр категорически отказался целоваться с ней на съёмках, хотя это требовалось сценарием.

По сюжету, её героиня, старшая по возрасту, навещала мужчину в тюрьме. В нужный момент актёр заявил: "Не целуйте меня по-настоящему, жена будет ревновать".

Бабенко парировала, но расценила такой поступок как непрофессиональный. Имя коллеги она не назвала.

Это не единственный подобный инцидент в практике актрисы. В интервью "Каравану историй" она вспомнила другой проект, где целую сцену пришлось вырезать.

Партнёр, узнав о съёмке, устроил истерику, отказавшись играть любовную линию. Бабенко не скрывает обиды, назвав поведение коллеги ударом.

"Это непрофессионально и характеризует его как мужчину не лучшим образом. Мой организм воспринял это как пощёчину", — подчеркнула актриса.

Она уверена, что в таких моментах артисты должны поддерживать друг друга.

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