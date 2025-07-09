Музыкальный сюрприз: звезда Игры в кальмара исполнил культовую советскую композицию

Хо Сон Тэ из Игры в кальмара трогательно спел Журавли по-русски в музыкальном шоу

1:18 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Южнокорейский актёр Хо Сон Тэ подарил зрителям неожиданный момент в шоу The Seasons: Park Bo Gum's Cantabile.

Звезда, прославившаяся ролью гангстера Чан Док Су (№101) в "Игре в кальмара", исполнил песню на русском языке.

Он выбрал проникновенную композицию "Журавли", музыку к которой написал Ян Френкель на стихи Расула Гамзатова. Песня обрела особую популярность в Южной Корее именно после того, как прозвучала в культовом сериале "Игра в кальмара".

Хо Сон Тэ, номинант премии Baeksang Arts Awards-2022, таким образом соединил свою самую известную роль с русской музыкальной классикой. Его исполнение стало сюрпризом для поклонников.

Это событие косвенно перекликается с возросшим вниманием к использованию советской музыки. Напомним, 1 июля москвич Дмитрий Скрипниченко заявил о подготовке иска к Netflix.

Он усмотрел сходство музыки из нового сезона одного из проектов сервиса с композицией Микаэла Таривердиева из "17 мгновений весны". Юристы сейчас анализируют материалы перед подачей в суд и Роскомнадзор.

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