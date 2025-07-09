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Родился малыш, назвали Ефим: Настя Ивлеева поделилась радостной новостью с подписчиками

Живущая в деревне Настя Ивлеева рассказала о рождении телёнка и раскрыла его имя
1:04
Правда ТВ

Настя Ивлеева настолько глубоко окунулась в реалии сельской жизни, что возврата к прежнему ритму не ожидается.

Как сама блогер делилась, её дни теперь наполнены физическим трудом: работа на земле, уход за животными, домашние заготовки. Светские тусовки Ивлеева уверенно заменила общением с домашним скотом.

И, судя по всему, её новый уклад приносит настоящее удовлетворение. Недавно на ферме произошло радостное событие — появился на свет телёнок.

Этой приятной новостью о пополнении Ивлеева поделилась в одной из социальных сетей. Она не только показала малыша, но и раскрыла его имя — телёнка назвали Ефимом.

В целом, блог звезды пестрит позитивом: солнечные деревенские пейзажи и упоминания о счастливой семейной жизни.

Напомним, в декабре прошлого года Ивлеева вышла замуж за предпринимателя Филиппа Бегака. Недавно пара отпраздновала роскошную свадьбу в Ялте.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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