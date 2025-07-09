Родился малыш, назвали Ефим: Настя Ивлеева поделилась радостной новостью с подписчиками

Настя Ивлеева настолько глубоко окунулась в реалии сельской жизни, что возврата к прежнему ритму не ожидается.
Как сама блогер делилась, её дни теперь наполнены физическим трудом: работа на земле, уход за животными, домашние заготовки. Светские тусовки Ивлеева уверенно заменила общением с домашним скотом.
И, судя по всему, её новый уклад приносит настоящее удовлетворение. Недавно на ферме произошло радостное событие — появился на свет телёнок.
Этой приятной новостью о пополнении Ивлеева поделилась в одной из социальных сетей. Она не только показала малыша, но и раскрыла его имя — телёнка назвали Ефимом.
В целом, блог звезды пестрит позитивом: солнечные деревенские пейзажи и упоминания о счастливой семейной жизни.
Напомним, в декабре прошлого года Ивлеева вышла замуж за предпринимателя Филиппа Бегака. Недавно пара отпраздновала роскошную свадьбу в Ялте.
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