Лужи, жара и укусы: Москва готовится к нашествию кровососов

Жара зовёт комаров: москвичам советуют готовиться заранее

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

К выходным москвичей и жителей Центральной России ждёт нашествие комаров и мошек. Об этом сообщает SHOT.

Жара и дожди создают идеальные условия для размножения кровососов. Особенно это касается луж и заболоченных мест — там личинки развиваются быстрее всего.

По словам научного сотрудника МГУ Вадима Марьинского, насекомые активно откладывают яйца в тёплой воде. Из них быстро появляются новые поколения. Пик активности ожидается с 19 июля и продлится около двух недель.

Кроме Москвы и Подмосковья, массовый рост мошкары прогнозируют в Тверской, Калужской, Рязанской, Воронежской, Владимирской и других областях.

Жителям рекомендуют подготовиться заранее — жара сохранится до середины месяца.

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