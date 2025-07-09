Старые автомобили под угрозой: как новый законопроект изменит ваши налоги?

Россия рассматривает повышение транспортного налога для старых автомобилей — что будет с вашим авто?

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России могут повысить транспортный налог для старых автомобилей. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на президента ассоциации автодилеров Алексея Подщеколдина.

РОАД готовит законопроект. Его цель — обновить автопарк в стране. Сейчас средний возраст машин — 16 лет. Это, по мнению экспертов, слишком много.

В документе хотят прописать базовые понятия — кто такой дилер, дистрибьютор, производитель. Также планируют ввести новые меры: повышенный налог для машин старше 15 лет и обязательный техосмотр дважды в год.

Кроме того, речь идёт о создании госпрограммы утилизации. Её задача — стимулировать граждан избавляться от машин, выработавших ресурс.

Законопроект обещают подготовить к концу июля.

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