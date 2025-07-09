Пенсии подрастут с 70 лет: что скрывает новый законопроект Нилова?

В Госдуме могут ввести надбавку к пенсии с 70 лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Сейчас дополнительную выплату получают те, кому исполнилось 80, а также инвалиды первой группы. Размер прибавки — 100% фиксированной части страховой пенсии.
Но депутат Ярослав Нилов предлагает начать выплаты раньше — с 70 лет. Он уже подготовил соответствующий законопроект.
Согласно пояснительной записке, идея — поддержать пожилых людей раньше, чем действует нынешняя норма.
Проект в ближайшее время внесут на рассмотрение.
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