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Пенсии подрастут с 70 лет: что скрывает новый законопроект Нилова?

Новая инициатива о повышении пенсий с 70 лет — что об этом известно?
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Правда ТВ

В Госдуме могут ввести надбавку к пенсии с 70 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас дополнительную выплату получают те, кому исполнилось 80, а также инвалиды первой группы. Размер прибавки — 100% фиксированной части страховой пенсии.

Но депутат Ярослав Нилов предлагает начать выплаты раньше — с 70 лет. Он уже подготовил соответствующий законопроект.

Согласно пояснительной записке, идея — поддержать пожилых людей раньше, чем действует нынешняя норма.

Проект в ближайшее время внесут на рассмотрение.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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