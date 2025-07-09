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Трамп шокировал мир: угроза Путину и острая реакция на СВО

Тайная угроза Трампа Путину: как его слова обернутся против него?
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Правда ТВ

CNN публикует аудиозапись, где Дональд Трамп признаётся, что в 2024 году во время закрытой встречи с донорами он пригрозил Владимиру Путину ударом по Москве, если Россия решит напасть на Украину.

По словам Трампа, он сказал Путину, что в случае начала конфликта ему придётся разбомбить российскую столицу. Он утверждает, что у него не было выбора.

Трамп также добавил, что Путин якобы не поверил угрозе, но при этом "поверил на десять процентов".

По данным CNN, похожее предупреждение американский президент передал и председателю КНР Си Цзиньпину — на случай вторжения Китая на Тайвань. В этом случае, по словам Трампа, удар был бы нанесён по Пекину.

Команда Трампа комментировать содержание записей отказалась.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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