Трамп шокировал мир: угроза Путину и острая реакция на СВО

CNN публикует аудиозапись, где Дональд Трамп признаётся, что в 2024 году во время закрытой встречи с донорами он пригрозил Владимиру Путину ударом по Москве, если Россия решит напасть на Украину.
По словам Трампа, он сказал Путину, что в случае начала конфликта ему придётся разбомбить российскую столицу. Он утверждает, что у него не было выбора.
Трамп также добавил, что Путин якобы не поверил угрозе, но при этом "поверил на десять процентов".
По данным CNN, похожее предупреждение американский президент передал и председателю КНР Си Цзиньпину — на случай вторжения Китая на Тайвань. В этом случае, по словам Трампа, удар был бы нанесён по Пекину.
Команда Трампа комментировать содержание записей отказалась.
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