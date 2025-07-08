Михаил Галустян публично отреагировал на слова экс-супруги о поисках новой любви

1:08 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Михаил Галустян публично обратился к бывшей жене Виктории, которая недавно отпраздновала 39-летие. В свой день рождения она поделилась заветным желанием в соцсетях.

"Хочу любви, но чтобы она была здоровая, взаимная! И чтобы он был богатый, красивый, молодой", — написала именинница, мечтая о новых отношениях.

Юморист ответил на откровение экс-супруги тёплым постом. "С днём рождения, красотка!", — написал Галустян, сделав ей комплимент. Виктория не осталась в долгу, ответив: "Спасибо, дорогой".

Эта переписка демонстрирует сохранившиеся тёплые отношения между парой, официально объявившей о разводе в 2025 году после 18 лет брака.

Однако за видимой идиллией скрывается иная история. По данным СМИ, причиной расставания стала неверность Галустяна. Издания писали о его романе с визажисткой Миленой.

Сам юморист категорически опровергает слухи об измене.

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