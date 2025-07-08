Андрей Мерзликин официально расторг брак с супругой Анной после 19 лет совместной жизни. Информацию подтвердили РИА Новости со ссылкой на судебные источники.
Развод был оформлен 8 июля — в День семьи, любви и верности. Инициатором расставания стал сам заслуженный артист России. Пара поженилась в 2006 году.
За годы брака у них родились четверо детей: 19-летний Фёдор, 17-летняя Серафима, 15-летняя Евдокия и 9-летний Макар. Ранее в СМИ появлялись слухи о возможных изменах актёра.
Эти предположения Анна Мерзликина решительно опровергала. Она называла мужа честным и порядочным человеком. Сам звезда "Бумера" также отрицал информацию о молодой любовнице.
Окончательное решение о разводе стало неожиданностью для общественности, особенно на фоне недавних опровержений супругов. Точные причины расставания не раскрываются.
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