Мерзликин развёлся в День семьи, любви и верности: 19 лет брака и четверо детей

1:05 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Андрей Мерзликин официально расторг брак с супругой Анной после 19 лет совместной жизни. Информацию подтвердили РИА Новости со ссылкой на судебные источники.

Развод был оформлен 8 июля — в День семьи, любви и верности. Инициатором расставания стал сам заслуженный артист России. Пара поженилась в 2006 году.

За годы брака у них родились четверо детей: 19-летний Фёдор, 17-летняя Серафима, 15-летняя Евдокия и 9-летний Макар. Ранее в СМИ появлялись слухи о возможных изменах актёра.

Эти предположения Анна Мерзликина решительно опровергала. Она называла мужа честным и порядочным человеком. Сам звезда "Бумера" также отрицал информацию о молодой любовнице.

Окончательное решение о разводе стало неожиданностью для общественности, особенно на фоне недавних опровержений супругов. Точные причины расставания не раскрываются.

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