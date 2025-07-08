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Царикати о Пугачёвой и Галкине*: им будет стыдно смотреть в глаза людям

1:09
Правда ТВ

Певец Феликс Царикати высказал уверенность, что Алла Пугачёва и её супруг Максим Галкин не вернутся в Россию. 

"Народ боготворил Галкина, а он так отзывается о соотечественниках. Простить их могут, но после всех заявлений возвращение маловероятно. Им будет стыдно смотреть людям в глаза", — цитируют его "Страсти".

По его словам, Галкин сыграл ключевую роль в формировании у Пугачёвой негативного взгляда на российскую власть и СВО. Артист также связал позицию Примадонны с её возрастом.

Царикати отметил, что неправильно настраивать взрослую женщину против своей страны, тем более что в России она была богиней. Однако сейчас о ней начинают забывать, а её песни не крутят по радио.

Напомним, после начала специальной военной операции Пугачёва и Галкин с детьми уехали из России в Израиль. Сейчас пара активно путешествует, имея израильские паспорта и гражданство Кипра. 

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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