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Киркоров как король: в квартире за полмиллиарда певец установил витражи с собой

1:00
Правда ТВ

Филипп Киркоров продолжает масштабный ремонт в своей московской квартире, которая обошлась артисту в 500 миллионов рублей. Работы длятся уже два года, сообщает Telegram-канал "Светский хроник".

Особое внимание привлекли эксклюзивные витражи, установленные певцом. На них изображён сам Киркоров в стиле игральной карты "король", но вместо традиционного меча он держит микрофон.

По данным канала, артист полностью меняет планировку апартаментов. Интересно, что в этой квартире он когда-то жил с Аллой Пугачёвой. Среди новшеств — умная сантехника, включая унитаз золотого цвета с функцией подогрева.

Недвижимость расположена в престижном Филипповском переулке. В том же доме в 2021 году Киркоров приобрёл апартаменты у экс-президента Кыргызстана Аскара Акаева. Тогда сделка оценивалась в 1 миллиард рублей.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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