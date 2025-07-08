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Кудрявцева съязвила о Трампе после его оговорки о японском премьер-министре

1:14
Правда ТВ

Телеведущая Лера Кудрявцева резко отреагировала на оговорку Дональда Трампа. Президент США в прямом эфире забыл имя премьер-министра Японии Сигэру Исибы.

Вместо имени Трамп назвал его "мистер Япония". Этот эпизод Кудрявцева высмеяла в своём Telegram-канале.

"Деменция в Овальном кабинете распространяется на всех", — написала она.

Ирония выглядит особенно острой на фоне недавних действий Трампа. В начале июня он инициировал расследование.

Оно должно выяснить, скрывали ли помощники экс-президента США Джо Байдена информацию о состоянии его здоровья.

При этом сам Трамп публично призывал не смеяться над умственными способностями 82-летнего Байдена. Он уверял, что это не повод для шуток.

Контекст добавило заявление конгрессмена Ронни Джексона от 1 июня. Бывший личный врач президентов утверждает: окружение Байдена знало об ухудшении его когнитивных функций еще в 2019–2020 годах. По его словам, эту информацию скрыли перед выборами.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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