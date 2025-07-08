Телеведущая Лера Кудрявцева резко отреагировала на оговорку Дональда Трампа. Президент США в прямом эфире забыл имя премьер-министра Японии Сигэру Исибы.
Вместо имени Трамп назвал его "мистер Япония". Этот эпизод Кудрявцева высмеяла в своём Telegram-канале.
"Деменция в Овальном кабинете распространяется на всех", — написала она.
Ирония выглядит особенно острой на фоне недавних действий Трампа. В начале июня он инициировал расследование.
Оно должно выяснить, скрывали ли помощники экс-президента США Джо Байдена информацию о состоянии его здоровья.
При этом сам Трамп публично призывал не смеяться над умственными способностями 82-летнего Байдена. Он уверял, что это не повод для шуток.
Контекст добавило заявление конгрессмена Ронни Джексона от 1 июня. Бывший личный врач президентов утверждает: окружение Байдена знало об ухудшении его когнитивных функций еще в 2019–2020 годах. По его словам, эту информацию скрыли перед выборами.
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