Новый скандал в Абхазии — в центре внимания снова российские туристы.
Глава Фонда Кино республики Александр Басария назвал их угрозой национальной и экономической безопасности.
Он заявил, что отдыхающие из России приезжают по дешевым путёвкам, но не тратят деньги в ресторанах, не ходят на экскурсии, живут "анклавами" и вредят малому бизнесу.
Басария также призвал отказаться от сотрудничества с российскими туроператорами, назвав их "олигархическими" и обвинив в демпинге цен.
Это уже не первое громкое заявление. В июне похожие слова стоили должности чиновнице из Минтуризма Абхазии — после резонанса вмешался даже президент республики.
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