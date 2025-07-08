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Российских туристов назвали угрозой нацбезопасности Абхазии: новый скандал

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Правда ТВ

Новый скандал в Абхазии — в центре внимания снова российские туристы.

Глава Фонда Кино республики Александр Басария назвал их угрозой национальной и экономической безопасности.

Он заявил, что отдыхающие из России приезжают по дешевым путёвкам, но не тратят деньги в ресторанах, не ходят на экскурсии, живут "анклавами" и вредят малому бизнесу.

Басария также призвал отказаться от сотрудничества с российскими туроператорами, назвав их "олигархическими" и обвинив в демпинге цен.

Это уже не первое громкое заявление. В июне похожие слова стоили должности чиновнице из Минтуризма Абхазии — после резонанса вмешался даже президент республики.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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