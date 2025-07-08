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Как 11 тысяч туристов пережили коллапс российских аэропортов: массовые задержки и отмены

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Правда ТВ

С 5 по 7 июля более 11 тысяч туристов в России пострадали от массовых задержек и отмен рейсов.

Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. По данным Росавиации, было отменено почти 500 рейсов, ещё около 2 тысяч — задержаны.

Причина — ограничения на приём и выпуск самолётов в ряде аэропортов. Особенно сильно пострадали Шереметьево и Пулково.

Сложности возникли у туристов, летевших в Турцию, Египет и Вьетнам. Также пострадали те, кто возвращался в Россию.

Туроператоры пересаживают клиентов на другие рейсы, обеспечивают размещение в отелях. В "Русском Экспрессе" сообщили, что перебронированы билеты и гостиницы, особенно для туристов, летевших на Мальдивы и во Вьетнам.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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