С 5 по 7 июля более 11 тысяч туристов в России пострадали от массовых задержек и отмен рейсов.
Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. По данным Росавиации, было отменено почти 500 рейсов, ещё около 2 тысяч — задержаны.
Причина — ограничения на приём и выпуск самолётов в ряде аэропортов. Особенно сильно пострадали Шереметьево и Пулково.
Сложности возникли у туристов, летевших в Турцию, Египет и Вьетнам. Также пострадали те, кто возвращался в Россию.
Туроператоры пересаживают клиентов на другие рейсы, обеспечивают размещение в отелях. В "Русском Экспрессе" сообщили, что перебронированы билеты и гостиницы, особенно для туристов, летевших на Мальдивы и во Вьетнам.
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