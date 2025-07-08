Медведев говорит о риторике Трампа: Россия должна двигаться вперёд

0:43 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Дмитрий Медведев прокомментировал заявления Дональда Трампа о поставках оружия Украине.

По словам замглавы Совета безопасности, Трамп снова качается на "политических качелях". То говорит, что США не будут поставлять оружие, то обещает много помощи.

Медведев написал в Telegram: "Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак. Продолжать добиваться целей СВО. Возвращать нашу землю. Работать на победу".

Он подчеркнул: Россия должна следовать своим целям, не обращая внимания на риторику Вашингтона.

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