Светлана Иванова откровенно рассказала о своих взглядах на обнажённые сцены в кино

Актриса Светлана Иванова открыто рассказала о своём отношении к съёмкам в обнажённом виде. Она призналась, что по природе стеснительна, но готова сделать исключение.

Это возможно, если сцена критически важна для раскрытия её персонажа. Однако 39-летняя звезда уверена: чаще всего можно обойтись без "обнажёнки".

По её мнению, мало какой актёр искренне хочет раздеваться перед камерой. Иванова подчеркнула силу кинематографического языка.

"Существуют приёмы, позволяющие передать страсть, любовь или чувственность без демонстрации тела. Зачастую обнажение используют просто ради самого факта, а не для глубины. А глубины жаждет любой артист", — пояснила она в беседе с WomanHit.

Интересно, что свою жизненную стеснительность Иванова назвала "кокетливой отговоркой". Настоящий артист, по её словам, — это "человек без стыда". Примером стала работа в Аргентине.

Там смелость помогала звезде преодолевать языковой барьер. Она не боялась говорить с ошибками и постоянно уточняла значения слов.

"Я любопытная, отчасти учусь этому у детей. Ребёнок не стесняется спросить о незнакомом", — добавила актриса.

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