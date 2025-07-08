Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Евросоюз ищет 19 миллиардов для Украины: возможные пути финансирования

0:58
Правда ТВ

Евросоюз срочно ищет деньги для Украины. По данным Financial Times, дефицит бюджета Киева в следующем году может составить 19 миллиардов долларов.

ЕС рассматривает несколько вариантов. Первый — направить помощь от стран G7 в виде внебюджетных грантов. Второй — использовать доходы от заблокированных российских активов, на сумму до 50 миллиардов. Обсуждают даже их реинвестирование в более рискованные проекты.

Особое внимание — замороженным активам России. Сейчас в ЕС находятся более 200 миллиардов евро, большая часть — в бельгийской системе Euroclear.

В Москве заявляют: всё это — воровство. Министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждает — Россия готова ответить.

Еврокомиссия хочет закрыть финансовую дыру до зимы, особенно на фоне неопределённости с американской помощью.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.