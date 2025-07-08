Евросоюз ищет 19 миллиардов для Украины: возможные пути финансирования

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Евросоюз срочно ищет деньги для Украины. По данным Financial Times, дефицит бюджета Киева в следующем году может составить 19 миллиардов долларов.

ЕС рассматривает несколько вариантов. Первый — направить помощь от стран G7 в виде внебюджетных грантов. Второй — использовать доходы от заблокированных российских активов, на сумму до 50 миллиардов. Обсуждают даже их реинвестирование в более рискованные проекты.

Особое внимание — замороженным активам России. Сейчас в ЕС находятся более 200 миллиардов евро, большая часть — в бельгийской системе Euroclear.

В Москве заявляют: всё это — воровство. Министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждает — Россия готова ответить.

Еврокомиссия хочет закрыть финансовую дыру до зимы, особенно на фоне неопределённости с американской помощью.

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