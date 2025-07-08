Рубль признан самой укрепившейся валютой в мире в 2025 году. Об этом сообщил эксперт Михаил Зельцер в интервью "Газете.Ru".
По его словам, рубль вырос на 20-25% по отношению к основным валютам и достиг максимумов с весны 2023 года.
Но Зельцер предупреждает: пик уже пройден. Сейчас идёт разворот — скоро рубль начнёт терять позиции.
Причины — снижение экспорта, рост импорта и ожидаемое понижение ключевой ставки ЦБ. Всё это может привести к росту доллара до 85 рублей, а юаня — до 12.
Прогноз: к концу лета доллар будет стоить около 80-85 рублей, а юань — до 11,5 рубля.
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