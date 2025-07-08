Рубль признан самой укрепившейся валютой мира в 2025 году: когда начнется обратный процесс?

0:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Рубль признан самой укрепившейся валютой в мире в 2025 году. Об этом сообщил эксперт Михаил Зельцер в интервью "Газете.Ru".

По его словам, рубль вырос на 20-25% по отношению к основным валютам и достиг максимумов с весны 2023 года.

Но Зельцер предупреждает: пик уже пройден. Сейчас идёт разворот — скоро рубль начнёт терять позиции.

Причины — снижение экспорта, рост импорта и ожидаемое понижение ключевой ставки ЦБ. Всё это может привести к росту доллара до 85 рублей, а юаня — до 12.

Прогноз: к концу лета доллар будет стоить около 80-85 рублей, а юань — до 11,5 рубля.

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