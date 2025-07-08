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Алёна Яковлева обратилась к шаману: что скрывается за её решением?

1:04
Правда ТВ

Алёна Яковлева раскрыла необычный способ преодоления жизненных трудностей. 64-летняя актриса призналась, что вопреки своей вере однажды обратилась к шаману.

"В кризисные моменты я несколько раз искала помощь, но не у гадалок. Один раз — у шамана. Хотя я верующий человек, предпочитаю храм", — пояснила Яковлева в интервью "Леди Mail.ru".

Актриса, как многие в профессии, соблюдает театральные приметы. Перед спектаклем коллеги должны дотронуться до неё, а перед съёмками команда разбивает тарелку на удачу.

"Актёры глубоко погружаются в эмоции", — объяснила она суеверия.

Напомним, в октябре 2024-го Яковлева была экстренно госпитализирована после обморока на сцене. Первоначально врачи подозревали аппендицит, но диагноз не подтвердился.

Позже актриса сообщила о проблемах с ЖКТ без уточнения деталей, отметив потерю 12 килограммов.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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