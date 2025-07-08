Мошенничество с паспортными данными: первые шаги к защите

1:08 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Если ваши паспортные данные попали к мошенникам — действовать нужно быстро.

Эксперт Лука Сафонов рассказал "Ленте.ру", что первым делом нужно проверить свою кредитную историю. Это можно сделать бесплатно на портале "Госуслуги" — два раза в год.

Если в истории есть кредит, который вы не брали, срочно обращайтесь в банк и подавайте заявление о мошенничестве.

Далее — уведомите все банки, где могут использоваться ваши данные. Попросите запретить дистанционное оформление кредитов. И обязательно подайте заявление в полицию.

Сафонов также советует заменить паспорт — старый после этого станет недействительным.

Мошенников интересуют не только паспорт, но и СНИЛС, ИНН, банковские карты, доступы к "Госуслугам" и другие персональные данные. Через них они могут брать кредиты, регистрировать фирмы и даже переписывать имущество.

А ещё злоумышленники начали использовать Telegram, чтобы красть аккаунты. Они рассылают фишинговые ссылки владельцам популярных каналов.

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