МРОТ в России должен быть не меньше 60 тысяч рублей. Об этом заявили в Госдуме.
Там считают, что текущий уровень минимальной оплаты труда не отражает реальных потребностей. По их расчётам, справедливая сумма — в три раза больше нынешней.
Депутаты также поддержали предложение президента поднять МРОТ до 25 тысяч к 2030 году. Но уверены — этого недостаточно.
Помимо этого, в парламенте выступили за повышение зарплат в бюджетной сфере. По их словам, это повысит производительность труда.
Также прозвучал призыв пересмотреть налоговую систему страны.
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