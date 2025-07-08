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Госдума требует установить МРОТ в 60 тысяч рублей: что дальше?

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Правда ТВ

МРОТ в России должен быть не меньше 60 тысяч рублей. Об этом заявили в Госдуме.

Там считают, что текущий уровень минимальной оплаты труда не отражает реальных потребностей. По их расчётам, справедливая сумма — в три раза больше нынешней.

Депутаты также поддержали предложение президента поднять МРОТ до 25 тысяч к 2030 году. Но уверены — этого недостаточно.

Помимо этого, в парламенте выступили за повышение зарплат в бюджетной сфере. По их словам, это повысит производительность труда.

Также прозвучал призыв пересмотреть налоговую систему страны.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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