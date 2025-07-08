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Исследование: россияне готовы к возвращению иностранных брендов на рынок

1:06
Правда ТВ

Россияне стали мягче относиться к возвращению иностранных брендов.

По данным опроса "Финансы Mail", 31,8% участников положительно оценивают такую перспективу. Люди объясняют это качеством продукции и широким выбором.

Ещё 32% — за частичное возвращение. В первую очередь — в медицине и технологиях.

Но не все согласны. Почти 19% считают, что западные компании могут навредить российским производителям.

Остальные выступили за индивидуальный подход — в зависимости от бренда и условий. Главное, чтобы не мешали развиваться отечественным компаниям.

Больше всего россияне хотят вернуть бренды в автопром, медицину и IT. А вот рестораны и кафе оказались в конце списка.

Также 54,5% опрошенных сказали, что будут смотреть на цену и условия. Безоговорочно готовы поддержать бренды только 15%.

В опросе участвовали 21 тысяча человек.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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