Еду в никуда: Прохор Шаляпин раскрыл неожиданное хобби с трамваем

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Прохор Шаляпин удивил поклонников необычным способом релаксации. Певец признался, что находит отдушину в ночных поездках на московском трамвае без цели.

"Свечереет — и я хочу покататься на трамвайчике. Сажусь и еду кругами, просто смотрю в окно на ночную Москву. Если увидите меня — знайте: я еду в никуда", — откровенно рассказал Шаляпин в соцсетях.

Этот ритуал стал для артиста формой медитации. Он сознательно выбирает движение по кругу, погружаясь в созерцание городских огней. Хобби контрастирует с его гламурным образом жизни.

Хотя Шаляпин часто отдыхает на премиальных курортах, именно простые трамвайные маршруты дарят ему внутреннее умиротворение. Артист называет такие поездки "созерцательным пристрастием".

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