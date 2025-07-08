Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Еду в никуда: Прохор Шаляпин раскрыл неожиданное хобби с трамваем

0:53
Правда ТВ

Прохор Шаляпин удивил поклонников необычным способом релаксации. Певец признался, что находит отдушину в ночных поездках на московском трамвае без цели.

"Свечереет — и я хочу покататься на трамвайчике. Сажусь и еду кругами, просто смотрю в окно на ночную Москву. Если увидите меня — знайте: я еду в никуда", — откровенно рассказал Шаляпин в соцсетях.

Этот ритуал стал для артиста формой медитации. Он сознательно выбирает движение по кругу, погружаясь в созерцание городских огней. Хобби контрастирует с его гламурным образом жизни.

Хотя Шаляпин часто отдыхает на премиальных курортах, именно простые трамвайные маршруты дарят ему внутреннее умиротворение. Артист называет такие поездки "созерцательным пристрастием".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.