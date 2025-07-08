Прохор Шаляпин удивил поклонников необычным способом релаксации. Певец признался, что находит отдушину в ночных поездках на московском трамвае без цели.
"Свечереет — и я хочу покататься на трамвайчике. Сажусь и еду кругами, просто смотрю в окно на ночную Москву. Если увидите меня — знайте: я еду в никуда", — откровенно рассказал Шаляпин в соцсетях.
Этот ритуал стал для артиста формой медитации. Он сознательно выбирает движение по кругу, погружаясь в созерцание городских огней. Хобби контрастирует с его гламурным образом жизни.
Хотя Шаляпин часто отдыхает на премиальных курортах, именно простые трамвайные маршруты дарят ему внутреннее умиротворение. Артист называет такие поездки "созерцательным пристрастием".
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