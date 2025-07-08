Финансовая подушка: сколько денег нужно на безбедное существование?

1:01 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Нормальная жизнь — это не только еда и крыша над головой. Так считает эксперт Минфина Мария Иваткина.

В интервью агентству "Прайм" она объяснила, как правильно рассчитать нужный доход. Нужно учесть обязательные расходы — это жильё, питание, транспорт, здоровье, одежда. Но это ещё не всё.

По её словам, важно заложить деньги на подушку безопасности — минимум на 3-6 месяцев жизни. А ещё на сбережения, инвестиции, саморазвитие и отдых.

Размер обязательных трат зависит от возраста, образа жизни и состава семьи. У каждого — свой порог "нормальности". Но в целом, формула проста: расходы + подушка + накопления.

Ранее профессор Александр Сафонов напомнил, что в России сохраняется разрыв в зарплатах мужчин и женщин — он достигает 30 процентов. Больше всего — в IT. Меньше — в образовании.

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