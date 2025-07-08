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От шантажа до уголовного дела: Смолову грозит 8 лет за драку в кафе Кокорина-Мамаева

1:07
Правда ТВ

Фёдор Смолов повторил скандальный сценарий Кокорина и Мамаева, устроив драку в том же московском кафе.

Запись инцидента месяц скрывалась — пока шантажисты не потребовали от экс-игрока "Краснодара" миллион рублей. Сумма выросла до астрономической, и Смолов отказался платить.

Тогда видео с потасовкой, где футболист якобы сломал кости лица челябинскому бизнесмену, ушло в Сеть. Спортсмен немедленно подал заявление о вымогательстве.

Теперь, по данным SHOT, ему самому грозит до 8 лет тюрьмы. Исход зависит от заключения судмедэкспертов: если травмы признают тяжкими, возбудят дело по статье 111 УК РФ.

Точный характер повреждений пострадавшего пока не обнародован.

Смолов публично извинился, заявив о попытке договориться о компенсации. Его жена Карина Истомина добавила важную деталь: после инцидента футболист обратился к психотерапевту.

Параллельно полиция расследует историю с шантажом, где спортсмен выступает потерпевшим.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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