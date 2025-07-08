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Денег у всех лишних нет: Лазарева** заявила о бедности российских эмигрантов

1:10
Правда ТВ

Телеведущая Татьяна Лазарева**, проживающая за границей, высказалась о материальном положении российских эмигрантов.

В эфире YouTube-канала она констатировала: большинство внезапно покинувших Россию соотечественников столкнулись с финансовыми трудностями.

"Мы сейчас все небогато живём — перебежчики, переездчики внезапные. Денег у всех лишних нет", — заявила Лазарева, избегая комментариев о собственном достатке.

Известность ей принесли выступления в команде КВН НГУ и проект "ОСП-студия". В 2022 году ведущая переехала в Испанию. В июле того же года Минюст РФ внёс её в реестр иностранных агентов.

Позже, в декабре 2024 года, суд заочно приговорил Лазареву к 6,5 годам колонии. Основанием стало обвинение в публичном оправдании терроризма по версии российских правоохранительных органов. 

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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