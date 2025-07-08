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Вырезка деревьев на участке: кто и как контролирует процесс?

0:58
Правда ТВ

Дачникам стоит быть осторожнее с пилами. Даже на своём участке нельзя просто так срубить дерево.

Об этом предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Он объяснил: вырубка — строго регулируемый процесс.

Если вы спилили дерево без разрешения — штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Если использовали технику — штраф до 5 тысяч. А вот для юридических лиц штраф может дойти до полумиллиона.

Особенно строго накажут за вырубку ценных и краснокнижных деревьев. А ещё нельзя рубить ничего на землях лесного фонда без порубочного билета.

Есть исключения. Рубить можно только засохшие деревья, заражённые вредителями или угрожающие постройкам. Но даже в этих случаях нужна экспертиза.

Без ограничений можно спиливать только те деревья, которые вы посадили сами.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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