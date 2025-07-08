Европейский союз готовит самые жёсткие за три года санкции против России. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Он уточнил: меры затронут нефтяные доходы, финансовую сферу и посредников в других странах. Подготовка санкций идёт в координации с американскими сенаторами и основывается на предложениях Парижа.
Но не все в ЕС с этим согласны. Словакия снова заблокировала обсуждение пакета на уровне послов. Премьер-министр Роберт Фицо требует от Еврокомиссии решения по энергоресурсам. Он считает, что остановка поставок из России ударит по экономике Европы.
В Москве заявляют: с санкциями справимся. Кремль уверяет — эти меры бьют не только по России, но и по мировой экономике. Владимир Путин напомнил: цель Запада — ослабить Россию, даже если пострадают миллионы людей.
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