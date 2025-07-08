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Жёсткие санкции против России: что ждет Европу?

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Правда ТВ

Европейский союз готовит самые жёсткие за три года санкции против России. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Он уточнил: меры затронут нефтяные доходы, финансовую сферу и посредников в других странах. Подготовка санкций идёт в координации с американскими сенаторами и основывается на предложениях Парижа.

Но не все в ЕС с этим согласны. Словакия снова заблокировала обсуждение пакета на уровне послов. Премьер-министр Роберт Фицо требует от Еврокомиссии решения по энергоресурсам. Он считает, что остановка поставок из России ударит по экономике Европы.

В Москве заявляют: с санкциями справимся. Кремль уверяет — эти меры бьют не только по России, но и по мировой экономике. Владимир Путин напомнил: цель Запада — ослабить Россию, даже если пострадают миллионы людей.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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