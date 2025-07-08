Президент России Владимир Путин подписал указ, который сильно меняет правила службы в армии.
Теперь иностранцы, служащие по контракту, смогут участвовать в военных действиях даже во время мобилизации. Раньше это было возможно только в условиях военного положения.
Контрактникам дали больше свободы. Если у военного есть несколько причин для увольнения, он сам может выбрать, по какой уйти. Правда, не во всех случаях. Например, если он признан иностранным агентом — выбора не дают.
Изменения коснулись и срочников. Призывники и запасники теперь могут подписывать краткосрочные контракты — до одного года. Это возможно в случае ЧС, стихийных бедствий или для операций за границей.
Есть нововведения и для тех, кто уходит в политику. Контрактники, которых избрали депутатами или назначили главами регионов, теперь могут временно приостановить службу или уволиться по особым основаниям.
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