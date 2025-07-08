Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Путин подписал указ, изменяющий правила службы в армии — что нового для контрактников?

1:03
Правда ТВ

Президент России Владимир Путин подписал указ, который сильно меняет правила службы в армии.

Теперь иностранцы, служащие по контракту, смогут участвовать в военных действиях даже во время мобилизации. Раньше это было возможно только в условиях военного положения.

Контрактникам дали больше свободы. Если у военного есть несколько причин для увольнения, он сам может выбрать, по какой уйти. Правда, не во всех случаях. Например, если он признан иностранным агентом — выбора не дают.

Изменения коснулись и срочников. Призывники и запасники теперь могут подписывать краткосрочные контракты — до одного года. Это возможно в случае ЧС, стихийных бедствий или для операций за границей.

Есть нововведения и для тех, кто уходит в политику. Контрактники, которых избрали депутатами или назначили главами регионов, теперь могут временно приостановить службу или уволиться по особым основаниям.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.