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Кто отвечает за затянувшийся конфликт? Трамп поделился мнением об отношениях с Путиным

1:04
Правда ТВ

Президент США Дональд Трамп признался, что разочарован позицией России по Украине. Он сказал это на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Слова Трампа передало агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее Трамп общался с президентом России Владимиром Путиным по телефону. Разговор прошёл 3 июля. Но, как признал Трамп, он остался очень расстроен. Прогресса в урегулировании конфликта не получилось.

"Я разочарован, честно говоря, тем, что президент Путин не останавливается", — сказал он. И добавил: "Этот конфликт вообще не должен был начаться".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора. Он заявил, что Москва внимательно относится к словам американского лидера. По словам Пескова, Владимир Путин напомнил Трампу: Россия по-прежнему ждёт дат для следующего раунда переговоров. И хочет достичь целей спецоперации дипломатическим путём.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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