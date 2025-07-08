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Пентагон на паузе: когда США снова начнут поставки боеприпасов Украине?

1:13
Правда ТВ

Politico пишет, что США могут скоро снова начать поставки оружия Украине. Сейчас они на паузе. Решение могут принять после встреч в Риме и Киеве. Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог собирается обсудить это с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Сначала — в Риме, потом — в Киеве.

Белый дом говорит: поставки заморожены не только для Украины. Сейчас Пентагон проводит проверку всей военной помощи.
1 июля Politico сообщил, что США прекратили поставки боеприпасов и зенитных ракет. На следующий день это подтвердили в Белом доме. Там добавили — приоритеты сместились, Америка в первую очередь думает о себе.

Россия отреагировала резко. Дмитрий Песков заявил: меньше оружия — ближе конец спецоперации. Сергей Лавров напомнил: любые грузы с оружием — законная цель для удара.

В Кремле уверены: новые поставки не помогут переговорам и наоборот только всё усугубят. А ещё там считают, что США и НАТО уже давно участвуют в конфликте напрямую.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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