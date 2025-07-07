Нижний Новгород и глушение связи: когда предел терпения будет достигнут?

1:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Нижнем Новгороде уже шестой день перебои с мобильной связью и интернетом.

По словам местных властей, связь глушат из-за угроз со стороны беспилотников. Снижают сигнал сотовых вышек, чтобы сбить дроны с курса.

Жители жалуются: не работает такси, банкоматы, терминалы в магазинах. Проблемы с оплатой парковки и вызовом скорой. Без мобильного интернета трудно даже просто выйти из дома.

Отключения происходят без предупреждения. Кнопка у силовиков — они отключают связь по ситуации.

Операторы от комментариев уводят: мол, это не по их вине. Компенсации почти не дают. Иногда возвращают копейки — как в случае с жительницей Дзержинска, которой начислили 37 рублей.

Юристы советуют подавать официальные претензии и жалобы в Роскомнадзор.

Из-за сбоев выросли цены на такси — сервис не понимает, сколько машин на линии. Люди стоят, а поездка может стоить тысячу.

Экстренные службы продолжают работать. Позвонить на 112 можно даже без сим-карты.

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