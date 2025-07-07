В Усть-Илимске медведи всё чаще выходят к людям.
Полиция Иркутской области сообщает, что только с мая зафиксировано больше десяти таких случаев. Хищников видели в поселках, на рельсах и даже в садоводствах.
Пока никто не пострадал. Но ситуация беспокоит правоохранителей.
Местные охотоведы объясняют: в тайге бескормица. Мало ягод, и медведи идут в поисках еды к людям — особенно к мусорным бакам.
С начала лета охотники отловили четырёх медведей. Ещё трое — медведица с медвежатами — погибли под поездом.
Полиция просит жителей не приближаться к хищникам, не фотографировать и не пытаться кормить. Лучше спокойно уйти и сразу позвонить в дежурную часть.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.