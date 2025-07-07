На помощь к людям: почему медведи приходят к мусорным бакам в Усть-Илимске

0:49 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Усть-Илимске медведи всё чаще выходят к людям.

Полиция Иркутской области сообщает, что только с мая зафиксировано больше десяти таких случаев. Хищников видели в поселках, на рельсах и даже в садоводствах.

Пока никто не пострадал. Но ситуация беспокоит правоохранителей.

Местные охотоведы объясняют: в тайге бескормица. Мало ягод, и медведи идут в поисках еды к людям — особенно к мусорным бакам.

С начала лета охотники отловили четырёх медведей. Ещё трое — медведица с медвежатами — погибли под поездом.

Полиция просит жителей не приближаться к хищникам, не фотографировать и не пытаться кормить. Лучше спокойно уйти и сразу позвонить в дежурную часть.

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